Genesio : « Le PSG a une équipe exceptionnelle »

Demain après-midi (13 heures, Prime Video), Rennes reçoit le PSG dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Auteur d’un sans-faute depuis le début de la saison, les Parisiens voudront poursuivre leur entame parfaite. Mais les Rennais espèrent faire perdre ses premiers points au PSG comme l’explique Bruno Genesio.

« On se devra d’être à 100% voire plus si on veut inquiéter cette équipe du PSG et prendre les premiers points contre eux. Elle est impressionnante. Un huit sur huit en championnat, elle a eu un seul accro à Bruges mais Bruges a battu Leipzig donc c’est aussi une bonne équipe, salue le coach breton en conférence de presse. Ils ont fait un parcours exceptionnel depuis le début de la saison. On a tendance à être exigeant avec eux mais ils ont quand même gagné neuf de leurs dix matches, c’est quand même assez exceptionnel. Ils ont des joueurs exceptionnels, une équipe exceptionnelle. Mais on est nous aussi capable de les inquiéter comme on l’avait fait l’année dernière (1-1, ndlr). On donnera tout sur le terrain pour les inquiéter et faire tomber leur premier point.«