Les coulisses du positionnement de Messi derrière le mur

Lionel Messi a marqué son premier but – et quel but – sous le maillot du PSG contre Manchester City mardi soir en Ligue des Champions. Mais ce n’est pas la seule action de la Pulga qui a fait parler durant cette rencontre. En fin de match, l’Argentin s’est allongé derrière le mur sur un coup franc de Riyad Mahrez. On n’en sait un peu plus sur cette séquence.

Comme après chaque match de Champions League du PSG, RMC Sport dévoile un film sur le match pour voir les coulisses et des images inédites de la rencontre. Et dans ce dernier, la séquence du positionnement de Messi derrière le mur. C’est Marquinhos qui a demandé à l’ancien du Barça de s’allonger. Mais l’Argentin n’a pas tout de suite compris puisque « les consignes de ses coéquipiers n’étaient pas forcément très claires, avec des ordres contradictoires. » Georginio Wijnaldum et Kylian Mbappé, lui demandant de se placer ailleurs, en cas de contre-attaque. Quelques minutes plus tard, Manchester City a obtenu un deuxième coup franc. Cette fois-ci, Neymar a échangé quelques mots avec Messi et a demandé à Mbappé de s’allonger derrière le mur.