Geoffrey Kondogbia, absent de l’entraînement des siens ce jour, pourrait manquer le Classique face au PSG ce dimanche. Un nouveau coup dur à venir pour l’OM.

La 6ème journée de Ligue 1 fermera ses portes ce dimanche soir avec le fameux Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Les Parisiens sortent d’une prestation convaincante en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, tandis que les Phocéens sont, eux, plongés dans un climat délétère suite à la démission de Marcelino après les soucis rencontrés avec ses supporters. Les joueurs de Luis Enrique, très attendus pour l’occasion, n’auront pas le droit à l’erreur.

À voir aussi : Touchée à la cheville, Grace Geyoro quitte le rassemblement des Bleus

Le dernier entraînement de l’OM avant Paris, sans Geoffrey Kondogbia resté en soins. #PSGOM pic.twitter.com/7Uy8BEVYKP — Saber Desfarges (@SaberDesfa) September 23, 2023

Ismaïla Sarr déjà sur le flanc

Reste que contrairement à leurs adversaires, les Olympiens devront composer avec plusieurs absents, et non des moindres. Ismaïla Sarr est, par exemple, d’ores et déjà forfait pour ce choc. Et la donne pourrait bel et bien être identique en ce qui concerne Geoffrey Kondogbia. L’ancien monégasque n’a, en effet, pas pris part à l’entraînement des siens à un peu plus de 24 heures du coup d’envoi de ce choc au sommet sur la pelouse du Parc des Princes.