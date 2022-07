À plus d’un mois de la fermeture du mercato estival (1er septembre), le PSG veut accélérer dans son opération dégraissage. En ce sens, plusieurs indésirables sont invités à quitter le club. Si un transfert de Leandro Paredes vers la Juventus Turin est d’actualité, un autre milieu de terrain pourrait rejoindre la Serie A cet été : Georginio Wijnaldum. En effet, depuis plusieurs jours, un intérêt de l’AS Roma pour l’international néerlandais est annoncé par la presse. Et ce dossier pourrait trouver son dénouement cette semaine.

Wijnaldum impatient de rejoindre l’AS Roma

Décevant depuis son arrivée dans la capitale l’été dernier, Georginio Wijnaldum a perdu sa place dans le groupe des Pays-Bas à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Pour se relancer, le milieu de terrain de 31 ans – sous contrat jusqu’en 2024 – est ouvert à l’idée d’un départ. Et d’après les dernières informations du Corriere dello Sport, les positions entre PSG et l’AS Roma se rapprochent pour une arrivée du Néerlandais dans la capitale italienne. « La Roma est très proche de Georginio Wijnaldum » et espère conclure le deal cette semaine, rapporte le média. En effet, une réunion importante s’est tenue ce lundi après-midi entre Tiago Pinto, le directeur sportif de la Louve, et les représentants du joueur. Et l’ancien de Liverpool serait impatient de rejoindre l’AS Roma de José Mourinho. Toujours selon le Corriere dello Sport, le milieu du PSG « est même prêt à renoncer à une partie de l’argent que son contrat actuel lui garantirait (9 millions, primes comprises). » Mais cela ne serait pas encore suffisant et les deux clubs doivent encore consentir quelques efforts dans ce dossier lors des prochaines réunions. L’objectif de José Mourinho est de pouvoir compter sur le milieu de terrain dès la semaine prochaine. « Dans les plans de l’entraîneur, Wijnaldum deviendra un joueur presque irremplaçable », même s’il aura besoin d’un temps d’adaptation pour découvrir ses nouveaux coéquipiers et la Serie A.

L’AS Roma se concentre uniquement sur Wijnaldum pour renforcer son milieu

Pour que cette opération se réalise, le quotidien romain rappelle les conditions souhaitées par Luis Campos. Un prêt avec une option d’achat mais avec des conditions favorables pour que cette option devienne une obligation d’achat. De plus, les Giallorossi devront prendre en charge une grande partie du salaire du joueur. Actuellement, Tiago Pinto souhaiterait prendre 50% du salaire du Néerlandais. Et les bonnes relations entre Nasser al-Khelaïfi et la famille Friedkin (propriétaire de l’AS Roma) peuvent faciliter les négociations afin d’arriver à une conclusion positive. Surtout que ce transfert serait favorable à toutes les parties, y compris le joueur qui souhaite se relancer à l’approche du Mondial 2022. Autre donné importante qui pousse à l’optimisme dans ce dossier. L’AS Roma aurait abandonné toutes ses autres pistes alternatives au milieu de terrain pour se concentrer uniquement sur le dossier Wijnaldum.