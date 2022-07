[MAJ] Un prêt de Georginio Wijnaldum à la Roma possible ?

Le PSG est lancé dans un mercato des plus ardus. Car outre le recrutement à proprement parler, il faudra également se délester d’une liste non négligeable d’indésirables. Des indésirables qui seront difficiles à faire partir du fait de leurs émoluments et du manque de prétendants pour les accueillir. Georginio Wijnaldum entre parfaitement dans ce cas de figure.

Wijnaldum va étudier toutes les opportunités de départ

Débarqué au PSG à l’été 2021 libre de tout contrat en provenance de Liverpool, Gini Wijnaldum se plaçait alors comme un renfort de choix. Le Batave avait une mission : apporter son expérience et son explosivité à l’entrejeu rouge et bleu. Finalement, le moins que l’on puisse dire, c’est que la donne a été toute autre. Catastrophique la majeure partie de la saison passée, l’ancien joueur du PSV a passé son temps à se cacher. Résultat des courses, le club de la capitale souhaite ardemment s’en séparer cet été. D’ailleurs, ce jour, Saber Desfarges nous informe que le board parisien ne chôme pas afin de lui dénicher une porte de sortie. Georginio Wijnaldum aurait ainsi été proposé à la Roma. Le joueur, conscient des velléités de son club de le vendre, ne devrait nullement bloquer un hypothétique départ. En ce sens, il serait prêt à étudier toutes les offres se présentant à lui.

[MAJ 15h55] Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, Georginio Wijnaldum pourrait rejoindre l’AS Roma sous la forme d’un prêt. Si cela aboutit, le PSG prendrait en charge la moitié du salaire de l’international néerlandais. La Roma explorerait aussi la piste Saul Niguez, mais aujourdhui cette piste s’annonce compliquée.