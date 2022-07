Jusqu’à la fermeture du mercato estival le 1er septembre prochain, les dirigeants du PSG auront encore beaucoup de travail pour améliorer l’effectif pour la saison 2022-2023. Si les futures recrues sont attendues dans les jours à venir (Milan Skriniar, Renato Sanches et Gianluca Scamacca), le board des Rouge & Bleu ont également listé les indésirables qui sont invités à trouver une porte de sortie lors de cette période des transferts. Une situation qui concerne Georginio Wijnaldum, sous contrat jusqu’en 2024. Arrivé libre l’été dernier après cinq années à Liverpool, le milieu de 31 ans a été sans conteste l’une des déceptions de la saison 2021-2022 des champions de France.

Wijnaldum, LA déception du mercato 2021

Après avoir devancé le FC Barcelone pour la signature de Georginio Wijnaldum, de nombreux supporters et observateurs de football avaient salué l’arrivée du Néerlandais, qui devait apporter ses qualités et son expérience dans un secteur déficient des Rouge & Bleu. De plus, il sortait d’un bel Euro 2021 avec les Pays-Bas malgré une élimination surprise face à la République tchèque (0-2) dès les huitièmes de finale de la compétition. Le joueur de 31 ans avait notamment marqué 3 buts lors de la phase de poules. Cependant, les prestations du Batave au PSG ont rapidement déçu. Malgré une entrée intéressante au Trophée des Champions pour son premier match avec le maillot parisien et un doublé lors du match nul face au RB Leipzig (2-2) en phase de groupes de Ligue des champions, Georginio Wijnaldum a livré des prestations sans saveur lors de ses apparitions sur le terrain. Pourtant, le natif de Rotterdam a souvent été utilisé par Mauricio Pochettino malgré ses performances (très) mitigées. En effet avec ses 1.992 minutes jouées (38 matches toutes compétitions confondues), l’ancien de Liverpool a été le 4e milieu de terrain le plus utilisé par le coach argentin derrière Danilo Pereira (2.623 minutes), Marco Verratti (2.621 minutes) et Idrissa Gueye (2.042 minutes).

Mais au fil de la saison, l’international néerlandais (86 sélections, 26 buts) a peu à peu vu son temps de jeu se restreindre et a fini généralement par sortir en cours de jeu ou être remplaçant au coup d’envoi. Des prestations décevantes qui lui ont coûté sa place dans le groupe de Louis van Gaal avec les Pays-Bas pour disputer la Ligue des Nations en juin dernier. Un coup dur pour l’ancien de Newcastle qui faisait partie des cadres et capitaines (avec Virgil van Dijk) des Oranje. Désormais, Georginio Wijnaldum devra retrouver son football au PSG ou ailleurs afin d’espérer disputer le Mondial 2022 au Qatar dans quelques mois (21 novembre au 18 décembre). Lors de l’exercice 2021-2022, il a notamment été utilisé à plusieurs postes et n’a jamais réussi à trouver des repères, se cachant même parfois sur le terrain. Son manque d’automatismes dans une équipe en difficulté dans le jeu ne l’a pas non plus aidé à prendre confiance.

L’avis de la rédaction CS

Au sein de la rédaction de Canal Supporters, le cas de Georginio Wijnaldum fait l’unanimité. Le milieu de terrain de 31 ans doit se trouver un nouveau défi et quitter le club parisien dès cet été, malgré un contrat qui court jusqu’en 2024. Cependant, les propositions se font rares pour s’attacher les services du Néerlandais. Cité parmi les prétendants, le PSV Eindhoven a fermé la porte, pour l’instant, à un retour de Georginio Wijnaldum aux Pays-Bas : « L’arrivée de Wijnaldum n’est pas réaliste pour le moment. Ce n’est pas réaliste. Wijnaldum est un grand footballeur qui doit certainement aller à la Coupe du monde. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour maintenant. Je n’ai aucun contact avec lui non plus. Il y a suffisamment de personnes au club qui le connaissent et ont des contacts avec lui », avait récemment déclaré le directeur technique du PSV, John de Jong. Selon certaines sources, le milieu de terrain serait ouvert à un départ et privilégierait un retour en Premier League. Reste désormais à savoir quel club pourrait se positionner sur le joueur de 31 ans.

L’avis des Csiens

Selon vous, le PSG doit-il se séparer de Georginio Wijnaldum dès cet été ou a-t-il le droit à une deuxième chance chez les Rouge & Bleu avec la Coupe du monde en ligne de mire. Autre possibilité pour le board parisien, un prêt du Néerlandais avec une prise en charge d’une partie du salaire. Partagez votre avis dans les commentaires.

Temps de jeu 2021-2022 de Georginio Wijnaldum*

Ligue 1 : 31 matches disputés (1.651 minutes) – 1 but et 3 passes décisives

: 31 matches disputés (1.651 minutes) – 1 but et 3 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (261 minutes) – 2 buts

: 5 matches disputés (261 minutes) – 2 buts Coupe de France : 1 match disputé (62 minutes)

: 1 match disputé (62 minutes) Trophée des Champions : 1 match disputé (19 minutes)

*Source : Transfermarkt