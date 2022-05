Casemiro ne souhaiterait pas quitter le Real Madrid

Cet été, le PSG devrait beaucoup bouger. Un secteur en particulier devrait animer le mercato parisien, le milieu de terrain. Actuellement, les Rouge & Bleu compte plus de 10 milieux dans son effectif, mais seul Marco Verratti apporte satisfaction, même si Danilo Pereira répond présent depuis plusieurs semaines. Les noms de Paul Pogba, Aurélien Tchouameni ou en encore Sergej Milinković-Savić ont été avancés ces dernières semaines dans ce sens.

Ce mardi matin, UOL Esporte expliquait que le Real Madrid souhaitait rajeunir son milieu de terrain et malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2025 il y a un an, Casemiro serait le plus susceptible de quitter la Maison Blanche. Le média brésilien indiquait que le transfert de l’ancien joueur de Porto pourrait rapporter 50 millions d’euros au Real et que deux clubs étaient intéressés, la Juventus et le PSG. Mais ce mardi après-midi, Mario Cortegana, journaliste Marca, a expliqué – via son compte twitter – que le club merengue n’avait aucunement envie de vendre son international brésilien. Ce dernier n’a pas non plus l’intention de quitter le Real.