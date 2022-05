Joachim Low serait bien une piste du PSG

La fin de l’exercice approche et avec elle, les nombreuses questions gravitant autour du PSG. La principale interrogation réside sans conteste dans l’avenir de Mauricio Pochettino. Critiqué de toutes parts, le technicien argentin ne devrait pas faire de vieux os en terres parisiennes.

Joachim Low, une piste sérieuse ?

Mais alors, en cas de départ de l’ancien défenseur et capitaine du PSG, qui sera son hypothétique successeur ? Un peu plus tôt dans la journée, Gianluca Di Marzio y allait de ses informations. Selon cette source, le club de la capitale examinerait plusieurs profils bien différents. Thiago Motta, Antonio Conte ou Joachim Low feraient ainsi partie d’une liste restreinte. Pour l’heure, aucun nom ne semble pourtant réellement se détacher. En revanche, le journaliste expose une certitude : Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine.

Et ce dimanche soir, Goal vient corroborer une piste avancée par Gianluca Di Marzio. Ainsi, Marc Mechenoua explique que l’entourage de l’Emir aurait bien pris des renseignements afin de jauger la température auprès de Joachim Low. L’ancien sélectionneur de l’Allemagne, libre depuis un an désormais, aurait dans l’idée de reprendre du service. Néanmoins, toujours selon Marc Mechenoua, aucun pourparlers n’auraient encore concrètement débuté à ce jour entre les différentes parties.