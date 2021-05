Diani : “On va se donner les moyens de réussir”

Kadidiatou Diani a été élue meilleure joueuse de la D1 Arkema ce dimanche. L’attaquante du PSG a permis à son équipe de réaliser une très bonne saison en D1 Arkema, elles qui sont leader avec un point d’avance et qui affrontent Lyon dimanche soir (21 heures, Canal Plus) pour le match du titre. Pour L’Equipe, Diani a évoqué son titre de meilleure joueuse, la course au titre en D1 Arkema. Extraits choisis.

Son titre de meilleur joueuse

Diani : “C’était une fierté. Je représente le club et mes coéquipières. C’est aussi grâce à elles si je suis arrivée à obtenir ce trophée. J’ai été très soutenue par ma famille, mes proches m’ont aidée à atteindre mes objectifs. Je tiens évidemment à les remercier. Tous les matins, je me lève et je me dis que j’ai des objectifs à atteindre. C’est très carré dans ma tête. Les récompenses individuelles arrivent après beaucoup de travail, ce n’est pas toujours évident, mais à force, on y arrive. Cela fait maintenant quatre ans que je suis au PSG. J’ai pu constater une évolution importante du groupe. On a appris à se connaître, on s’entend très bien sur le terrain. Ce n’est pas encore fini, mais on va se donner les moyens de réussir (à remporter le titre).”

Match le plus marquant de la saison

Diani : “En Championnat, c’est forcément la victoire à domicile face à l’OL. On savait que si on voulait le titre, cela passait par la victoire face aux championnes sortantes. On n’avait pas le choix. Nous avons beaucoup travaillé. Cela n’a pas toujours été facile d’être dans l’échec jusqu’à cette saison. C’est une récompense pour nous. On a réussi à les battre mais ce n’est pas terminé. On sait qu’on peut encore perdre le titre.“

Le niveau de la D1 Arkema

“Les équipes du bas de classement ont beaucoup progressé. Avant, on pouvait les battre facilement 5-0, aujourd’hui, c’est moins le cas. Il y a plus de surprises dans le Championnat. C’est positif de ce côté-là. Après, je ne sais pas si vous allez me poser la question par rapport au Championnat à dix… Mon avis là-dessus ? Ce serait clairement du gâchis, ce serait dommage. Ce serait un retour en arrière alors qu’on était bien parti, même s’il y a encore quelques disparités. On va prendre du retard sur les autres Championnats. On est en train de régresser alors que les joueuses font tout pour pouvoir pousser un maximum le foot féminin. La D1 professionnelle ? Pour moi, c’est indispensable si on veut pouvoir développer au maximum nos capacités. Cela passe par plein de choses, la structuration des clubs, la médiatisation, tout l’écosystème du football féminin… Ce n’est pas facile, mais je pense vraiment que c’est la prochaine étape.“