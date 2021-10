Geyoro : « Nous sommes fières du résultat »

Ce mercredi soir, les féminines du PSG ont confirmé leur bonne entame de saison en l’emportant sur la pelouse de Breidablik, en Islande. Avec ce succès 0-2, les filles de Didier Ollé-Nicolle commencent de la meilleure des façons leur campagne d’UWCL. Seconde scoreuse rouge et bleu, Léa Khélifi ayant ouvert la marque lors du premier acte, Grace Geyoro est revenue, pour PSG TV, sur cette victoire, ainsi que son but. Une victoire difficile mais au combien importante.

« Ce n’est jamais évident de démarrer une nouvelle compétition, on savait que nous allions affronter une équipe très sérieuse. Les conditions n’étaient pas simples, et nous marquons deux buts, nous sommes fières du résultat. Mon but ? Je fais l’appel, je contrôle et je ne me pose pas de questions. Cela me tenait à cœur de marquer, on voulait faire le break et assurer la victoire, c’est ce que nous avons fait, avec un gros travail d’équipe. »