Féminines – Le PSG s’impose à Breidablik

Après des débuts réussis en championnat, la section féminine du PSG était sur le pont ce mercredi soir, en Islande, face à Breidablik. Une rencontre très attendue, puisque c’était la première journée de l’UWCL. Et pour ce choc, Didier Ollé-Nicolle avait décidé d’aligner ses forces en présence avec un trio offensif Diani – Baltimore – Katoto notamment. Les recrues Sakina Karchaoui et Elisa de Almeida étaient également titulaires derrière et la métronome Grace Geyero était bien présente au milieu de terrain.

Une première échéance européenne parfaitement maîtrisée par les joueuses de Didier Ollé-Nicolle. En effet, le PSG s’est imposé sur le score de 0-2 grâce à des réalisations signées Léa Khélifi, lors de la première période sur un service de la nouvelle recrue Sakina Karchaoui, et Grace Geyero, en toute fin de partie. Avec ce succès à l’extérieur, les Parisiennes lancent de la meilleure des façons leur campagne continentale dans ce groupe B et confirment, par la même occasion, leur très bonne entame d’exercice.