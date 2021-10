Tidjany Touré prolonge son contrat avec le PSG jusqu’en 2023

On le sait, le PSG aime ses jeunes et souhaite les garder le plus longtemps possible pour les développer. Si certains sont partis exploser ailleurs, d’autres comme Arnaud Kalimuendo sont sous contrat avec le club de la capitale et s’aguerrissent au plus haut niveau dans différents clubs en étant prêté.

Le Paris Saint-Germain a officialisé sur son site internet la prolongation de Tidjany Touré âgé de 19 ans. Le milieu de terrain français est désormais lié avec les Rouge & Bleu jusqu’au 30 juin 2023. Le joueur joue surtout avec les U19 avec entres autres Xavi Simmons et Edouard Michut à ses côtés.