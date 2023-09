Prêté sans option d’achat en Suisse cette saison, Ismaël Gharbi se montre déjà décisif en match mais il doit encore travailler davantage à l’entraînement.

Prêté lors du dernier jour du mercato estival au club de Lausanne Ouchy, en première division suisse, Ismaël Gharbi a pour objectif de faire ses preuves dans le monde professionnel avant de retrouver son club formateur à l’issue de la saison (prêt sans option d’achat). Ainsi, le PSG suit avec attention les performances de son jeune joueur, qui donne déjà satisfaction en Suisse. Titulaire au poste de milieu offensif lors de ses trois rencontres disputées (3 titularisations, 261 minutes), le joueur formé au PSG impressionne avec sa qualité technique mais s’est aussi montré décisif lors de ses trois matches avec un but et deux passes décisives sur des corners. Cependant, il manque encore d’efficacité face au but adverse. Malgré ses bonne performances, sa formation est toujours lanterne rouge du championnat avec 5 points en 7 matches disputés.

Ismaël Gharbi passeur décisif 🔥 pic.twitter.com/FpcsDSnDst — Ihsen Ben Salah (@sadanpoche) September 28, 2023

Si Ismaël Gharbi donne pour le moment grandement satisfaction pendant les rencontres, il doit encore montrer plus de rigueur à l’entraînement, comme l’a souligné son coach, Anthony Braizat, dans des propos rapportés par le média suisse, Le Matin. « Je suis Français, alors je me permets de le dire: Ismaël a cette mentalité assez française de vivre pour les matches, pour la compétition, mais de prendre les entraînements un peu trop à la légère. Il doit en faire davantage durant la semaine. Travailler, travailler encore, bien plus qu’il ne le fait aujourd’hui. J’en attends plus de lui. » Vivant sa première vraie expérience dans le monde professionnel, Ismaël Gharbi aura encore le temps de progresser lors de cette saison 2023-2024. Pour rappel, le Titi est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025.

Les statistiques d’Ismaël Gharbi