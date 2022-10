Le PSG s’est imposé ce soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 sur la pelouse d’Ajaccio (0-3). Une victoire qui a mis du temps à se décanter, la faute au manque d’efficacité des attaquants parisiens. Au micro de Prime Video, Gianluigi Donnarumma a salué la performance de son équipe.

« Messi et Mbappé ? C’est magnifique. Ce soir, on a fait un match incroyable. On a très bien joué, c’était important d’enchaîner avec une victoire après le succès de la semaine dernière. On a très bien préparé la Ligue des Champions. Peu sollicité ? Oui, c’est important de rester concentré et de rester dans le match pendant 90 minutes. Mon rôle, c’est de rester simple et d’apporter à chaque fois mon aide à l’équipe. Le passage à quatre, ça a changé mon placement ? Oui. La défense part de l’attaque. On doit être meilleur plus haut parce que s’il y a trop d’espaces entre les lignes, ça nous fait plus de travail. Même sur un terrain comme ça, on doit réussir à bien sortir le ballon. Si on continue comme ça, on va faire de grande chose. »