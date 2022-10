Au Stade François Coty, les hommes de Christophe Galtier voulaient remporter cette rencontre pour prendre six points d’avance sur son dauphin, Lorient, et préparer de la meilleure des manières la rencontre de Ligue des Champions de ce mardi face au Maccabi Haifa. Mission accomplie pour les Rouge & Bleu grâce à une partie maitrisée dans son ensemble avec des occasions, des buts, dont un magnifique de Leo Messi à 10 minutes du terme, mais en revanche… que de maladresses dans le jeu et même devant les cages. Kylian Mbappé s’en sort bien avec un doublé inscrit et une passe décisive, il aura aussi pas mal vendangé. À noter la nouvelle belle performance de Fabian Ruiz. Victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain, 3-0, et rendez-vous ce mardi pour le 5e match de la phase de poules de la Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa. le PSG prépare à merveille la rencontre de C1 et prend provisoirement 6 points d’avance sur Lorient.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Hakimi 6,5, Mukiele 5,5, Marquinhos 6 (c), Bernat 5,5 – Fabian Ruiz 7, Verratti 7, Renato Sanches 4,5 – Soler 4 – Messi 8, Mbappé 7,5