Déjà auteur d’une belle prestation contre l’Angleterre la semaine dernière, Gigio Donnarumma a récidivé ce lundi soir contre la Hongrie et s’est ainsi attiré les louanges de la presse italienne.

S’il y a bien un joueur du PSG à qui cette trêve internationale fait le plus grand bien, c’est Gianluigi Donnarumma. Critiqué depuis mars dernier tout en apparaissant parfois en manque de confiance dans ses interventions, le portier italien retrouve des couleurs depuis quelques jours avec sa sélection. Le géant d’un mètre quatre-vingt seize avait déjà réalisé une belle prestation contre l’Angleterre vendredi dernier, mais sa sortie contre la Hongrie ce lundi soir a clairement marqué les esprits.

Gigio Donnarumma a certes effectué une sortie hésitante à la 41e minute, mais ce n’est pas ce qui est retenu de sa prestation du soir. L’accent est évidemment mis sur sa magnifique triple-parade décisive à la 50e suivie, cinq minutes plus tard, d’une fort belle intervention sur une tête de Callum Styles. À l’arrivée, en sauvant les siens à quatre reprises en quelques minutes, le portier âgé de 23 ans a été décisif dans cette victoire 2-0 de l’Italie, lui permettant ainsi de valider son billet pour le Final Four de la Ligue des Nations.

C’est donc sans surprise que la presse se montre dithyrambique ce mardi matin au moment d’attribuer les bons points au sortie de cette victoire italienne. En France, L’EQUIPE qualifie de « solide » la prestation de Gigio Donnarumma en soulignant sa triple parade et son arrêt quelques minutes plus tard. De l’autre côté des Alpes, la presse se montre encore plus forte dans les louanges comme le rapporte le journaliste spécialisé sur le football italien Guillaume Maillard-Pacini sur son compte Twitter.

« Inhumain », « un phénomène » sont les qualificatifs employés par les journaux en ce mardi matin. « Une grande équipe a toujours un grand gardien et, quand il veut, Donnarumma l’est », écrit La Gazzetta dello Sport en lui accordant la note de 8, à l’instar du reste la presse italienne. Gigio Donnarumma peut maintenant savourer et poursuivre sereinement son retour en grâce.