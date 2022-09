Revue de presse PSG : Le Brésil au Parc des Princes, Donnarumma assure avec l’Italie

Vu et lu dans la presse hexagonale en ce mardi 27 septembre se rapportant aux joueurs du PSG : le match du Brésil au Parc des Princes, la belle soirée de Gigio Donnarumma avec l’Italie, le match de l’Argentine ce mardi soir et les présences de Kylian Mbappé et de Presnel Kimpembe dans les plans de Didier Deschamps.

La trêve internationale est toujours en cours, mais un match se tiendra bien au Parc des Princes ce mardi soir. En effet, le Brésil de Neymar et Marquinhos affrontera la Tunisie dans le stade habituellement occupé par le PSG. « L’enceinte parisienne n’aura d’yeux que pour Neymar, auteur d’un début de saison exceptionnel », écrit L’EQUIPE dans son édition du jour, qui note que le numéro 10 parisien avait déjà déchaîné les foules vendredi dernier lors du match contre le Ghana au Havre. Neymar sera une fois encore la star du soir, cette fois au Parc des Princes, qui vit la chose « avec détachement et une certaine tranquillité ». Pour une fois, il sera sur cette pelouse sans Kylian Mbappé et Leo Messi, le premier cité sur lequel il a refusé de s’exprimer vendredi dernier face à la presse au moment où une question lui était posée sur la relation qu’ils entretiennent.

Avec le Brésil, Neymar « n’a pas à se soucier de l’humeur de son coéquipier de club et sa relation technique avec Vinicius, par exemple, ne souffre d’aucune bataille d’ego sur le terrain », écrit L’EQUIPE, qui rappelle une fois encore les belles statistiques du Brésilien en ce début de saison, à savoir 11 buts marqués et 10 passes décisives délivrées en 12 matchs toutes compétitions confondues. Joueur le plus décisif de d’Europe cette saison, Neymar débutera évidemment la rencontre en tant que titulaire, tout comme Marquinhos et Thiago Silva, qui composeront la charnière centrale au bon souvenir de leur passage au PSG. Le tout dans un Parc des Princes qui affichera complet. Au moment de traiter ce match, Le Parisien note que Neymar est maintenant tout près de Pelé au nombre de buts inscrits avec le maillot du Brésil : 74 buts contre 77 selon la FIFA, même si la fédération brésilienne estime que le triple champion du monde en a inscrit en réalité 95.

Dans son édition du jour, L’EQUIPE revient également sur la victoire 2-0 de l’Italie contre la Hongrie. La sélection de Gigio Donnarumma a ainsi validé son billet pour le Final Four de la Ligue des Nations en juin prochain. Le gardien du PSG s’est illustré au cours de cette rencontre et a réalisé une performance qualifiée de « solide » par le quotidien sportif français. Il s’est notamment mis en valeur en réalisant trois parades décisives sur la même action à la 50e minute avant de réaliser un superbe arrêt à la suite d’une tête de Callum Styles à la 55e minute.

L’EQUIPE aborde également le cas de l’Argentine de Leo Messi, qui affrontera la Jamaïque ce mardi. Que ce soit avec le PSG ou sa sélection, le septuple lauréat du Ballon d’or « confirme à chaque sortie sa forme retrouvée depuis la saison dernière », estime le quotidien sportif français. Cependant, alors qu’une rotation dans le onze argentin sera opérée, Leo Messi devrait finalement ne pas être titulaire au coup d’envoi à cause d’un vilain rhume comme le rapporte Le Parisien. Quoi qu’il en soit, la rencontre aura un enjeu clair pour les hommes de Lionel Scaloni : continuer d’engranger de la confiance à l’approche de la Coupe du monde au Qatar. L’Argentine est actuellement sur une série de 34 matchs sans défaites, la dernière en date remontant à la demi-finale de Copa America perdue en 2019 contre le Brésil.

Enfin, cette fois-ci au sujet de l’Equipe de France, Le Parisien effectue un petit état des lieux sur la possible liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. Le quotidien francilien range sans surprise Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe dans la catégorie des joueurs qui seront bien convoqués pour la compétition, à moins d’un pépin physique d’ici-là. Les anciens parisiens Moussa Diaby et Christopher Nkunku pourraient également être de la partie.