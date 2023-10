Ce mercredi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG retrouve la Ligue des champions avec la réception de l’AC Milan. Et le club milanais compte bien faire un plan anti-Mbappé.

Pour son retour à la compétition, le PSG a parfaitement maîtrisé sa rencontre face au RC Strasbourg avec une victoire nette sur le score de 3-0. Désormais, les Rouge & Bleu doivent se concentrer sur leur prochain match de Ligue des champions face à l’AC Milan ce mercredi au Parc des Princes. Après sa déroute à Newcastle (4-1), le club parisien ne devra pas se manquer.

Olivier Giroud admet un plan anti-Mbappé

Et pour ne pas perdre de nouveaux points en C1, Luis Enrique espère pouvoir compter sur un Kylian Mbappé en meilleure forme par rapport à St James’ Park. L’international français a profité de la trêve pour reprendre confiance devant les buts et a retrouvé le chemin des filets face au RCSA ce samedi après quatre matches sans but en club. Interrogé au sujet de son compatriote, l’attaquant de l’AC Milan, Olivier Giroud, a confirmé que Kylian Mbappé aura un traitement particulier pour cette rencontre européenne. « On est bien au courant de leur force offensive parce que les 3-4 de devant sont vraiment des joueurs très talentueux. Donc, il faudra se méfier de tout le monde, mais bien sûr de Kylian en particulier. Je pense qu’on défendra à plusieurs sur lui, ça c’est sûr », a déclaré l’attaquant de 37 ans dans un entretien au Canal Football Club. Les autres attaquants du PSG (Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani…) auront donc une belle chance à saisir pour enfin marquer les esprits.