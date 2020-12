La rencontre de Champions League entre le PSG et Istanbul Basaksehir va devenir une date référence. Dans la compétition reine des clubs européens, des joueurs ont dit non au racisme en ciblant le quatrième arbitre coupable d’avoir dit “negru” (“noir” en roumain) pour désigner Pierre Achille Webo. Giuliano, attaquant brésilien du club turc, faisait partie de cette réaction collective. Ce dernier – qui était sur le banc – a expliqué avoir entendu les propos racistes assénés à l’encontre d’Achille Webo dans un message audio adressé par son attaché de presse à l’Equipe.

“Malheureusement, nous avons connu hier soir un triste épisode avec le quatrième arbitre. Il a été offensant envers un membre de notre staff technique, il l’a pointé du doigt en disant “negro”. C’était très clair, beaucoup de gens l’ont entendu, y compris notre entraîneur qui était à côté. On a tous été très choqués. En tant qu’équipe, nous avons décidé de protester parce que c’est inacceptable. Le racisme doit cesser. Il est temps que les gens comprennent qu’il n’y a pas de couleur, il n’y a pas de sexe, nous sommes tous pareils“, assène Giuliano dans son message avant de féliciter les deux équipes d’avoir choisi de quitter le terrain. “Ce fut un geste louable de la part des deux équipes de quitter le terrain et nous espérons qu’en faisant ça, nous attirerons davantage l’attention des gens, afin qu’ils comprennent que le racisme, c’est terminé ! Tout le monde en a marre, nous devons vivre dans un monde libre. Je suis satisfait parce que nous avons adopté une position qui, à mon avis, était la plus correcte. En faisant ça, on va voir si on va réussir à réduire ce genre d’évènements“.