LdC : L’état de forme des adversaires du PSG

A quelques heures de l’ouverture de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats, les esprits demeurent occupés par la Ligue des Champions. En effet, après la réception de l’AS Monaco ce vendredi (21h sur Prime Video), le PSG va entamer la préparation du rendez-vous on ne peut plus important face à Newcastle en C1.

Comme le PSG l’a jamais ou rarement été dans son histoire récente, le club de la capitale se retrouve dos au mur en phase de poules de Ligue des Champions. Avec six points, les hommes de Luis Enrique occupent la deuxième place du groupe F derrière le Borussia Dortmund et ses sept points et devant l’AC Milan et Newcastle, respectivement avec cinq et quatre points. Sur le plan comptable, le calcul est vite fait : absolument tout est possible. Cependant, avec une victoire ce mardi (21h sur Canal +) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain se placerait dans une posture qui lui permettrait d’avoir son destin entre ses mains lors du déplacement à Dortmund pour l’ultime journée de phase de poules de cette campagne de C1.

Le Borussia Dortmund

Le club pensionnaire de Bundesliga se prépare à un choc dans leur championnat local. Ce samedi (15h30 sur BeIN Sports), le Borussia Dortmund reçoit le Borussia Mönchengladbach. Les hommes d’Edin Terzić sont actuellement 5e de Bundesliga et ont besoin de points afin de raccrocher le wagon du podium composé par Stuttgart, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Cette rencontre arrive avant le déplacement à San Siro afin d’affronter l’AC Milan ce mardi. En tête du groupe F en C1, les Dortmundois auront à cœur de ne pas perdre en Italie.

L’AC Milan

Avec sa victoire (2-1) face au PSG, le dernier demi-finaliste de Ligue des Champions a su se relancer dans la course à la qualification en huitième de finale dans ce groupe F. En troisième position avec 5 points, les Rossoneri pourraient tout de même passer une période un peu plus compliquée dans ce sprint finale de leur campagne de phase de poules de Ligue des Champions. En effet, ce week-end, les joueurs de Stefano Pioli reçoivent la Fiorentina en Serie A avec plusieurs absences qui pourraient être préjudiciables : Olivier Giroud, Rafael Leao, Ismaël Bennacer, Noah Okafor, Simon Kjaer, Pierre Kalulu, Ruben Loftus-Cheek. Une liste qui pourrait plus ou moins être la même ce mardi selon l’évolution de la forme des uns et des autres. A ce sujet, le coach milanais a évoqué le cas d’Ismaël Bennacer ce vendredi en conférence de presse : « Bennacer va bien. Il a terminé aujourd’hui sa première semaine de travail avec l’équipe. Ensuite, nous lui ferons également faire une deuxième semaine de travail avec nous, il pourrait être disponible dès la troisième semaine« , une nouvelle qui pourrait permettre à l’international algérien de retrouver la compétition à l’occasion de la réception du Borussia Dortmund.

Newcastle

L’adversaire direct du PSG pour la prochaine journée de C1 a un grand rendez-vous ce week-end en championnat. La 13e journée de Premier League verra s’opposer Newcastle et Chelsea ce samedi (16h sur Canal +). Une rencontre capitale pour les deux clubs dans le ventre mou du championnat anglais qui ont besoin de points. Cependant, face aux Blues, les Magpies devront composer avec une liste d’absents on ne peut plus conséquente, dont les cadres que sont Sandro Tonali, Callum Wilson, Dan Burn, Alexander Isak ou encore Miguel Almiron. Des joueurs qui, par ailleurs, sont d’ores et déjà forfaits pour le déplacement au Parc des Princes ce mardi.

Classement groupe F de LdC

1 – Dortmund 7pts

2 – PSG 6 pts

3 – AC Milan 5 pts

4 – Newcastle 4 pts