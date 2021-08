Pour son premier match sur le banc lillois, Jocelyn Gourvennec a remporté le Trophée des Champions en battant le tenant du titre, le PSG (1-0), qui restait sur huit succès consécutifs dans la compétition. Au micro d’Amazon Prime, a expliqué que l’important dans ce genre de match était de repartir avec le trophée.

“Quand on joue un trophée, ce qui compte, c’est le titre. On a souffert en seconde période parce qu’il y avait une qualité technique élevée en face de nous. On a beaucoup subi mais les joueurs ont l’habitude. Il y a eu aussi des moments comme ça la saison dernière, et on a su rester solides. Ce n’est pas facile de prendre la suite de Christophe (Galtier, ndlr). Je le pense et je le dis très simplement : je partage ce titre avec lui parce qu’il a fait un travail remarquable avec son staff. C’est un peu son titre. C’est bien de commencer sur une note positive. Il y a une force collective dans cette équipe, et du talent aussi. On a retrouvé ça ce soir.“