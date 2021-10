Gourvennec : « On doit revenir avec un point au minimum »

Lille a cru une nouvelle fois s’imposer au Parc des Princes contre le PSG mais les Rouge & Bleu ont réussi à s’imposer en fin de match grâce à Angel Di Maria. Jocelyn Gourvennec, le coach lillois, est déçu de ne pas avoir ramener au moins un point.

« Ils ont changé leurs couloirs. Ils ont apporté plus de largeur à leur jeu. Après, ce n’est pas que le résumé du match. Je suis, ce n’est même pas frustré de repartir avec zéro point, estime Gourvennec au micro de Prime Video. On doit revenir avec un point au minimum. On a eu le tort de ne pas tuer le match. On a eu des occasions pour. Eux, ils ont longtemps buté. J’ai l’impression d’avoir revu la même chose que face à Lyon, Angers et Leipzig. C’est extrêmement frustrant car on n’est pas payés à l’arrivée. »