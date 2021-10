Le PSG s’est une nouvelle fois imposé dans les dernières minutes de jeu contre Lille (2-1) ce soir dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu peuvent remercier Angel Di Maria passeur et buteur décisif. Au micro de Prime Video, El Fideo s’est félicité de la victoire.

« Je suis content pour la victoire. C’était un match difficile. On a eu des moments difficiles. On n’a pas pu ressortir comme on le voulait. Il y a eu des moments compliqués mais le plus important était la victoire pour la joie des supporters. Et c’est ça qui est fondamental.«