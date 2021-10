Pochettino : « La défense à 3 ? C’est une des idées »

Encore une fois mené au score, le PSG a dû attendre les dernières minutes du match pour s’imposer et reprendre sa course en tête de la Ligue 1. Mauricio Pochettino a changé de système en cours de match pour passer d’un 4-3-3 à un 3-4-3. Au micro de Prime Video, le coach argentin a évoqué ce changement de système.

« Encore limite, limite ? Oui, le football c’est 90 minutes plus le temps additionnel. Je pense que globalement, on mérite la victoire. La défense à 3 dès le début du match ? C’est une option. Il faut trouver des façons différentes de jouer, avec différents joueurs et différentes situations. C’est une des idées, on peut s’adapter à différents systèmes. C’est bien d’être flexible, de pouvoir nous adapter. Parfois, le plan ne fonctionne pas et je suis content d’avoir cette option avec différents joueurs et différentes caractéristiques à adapter selon la circonstance et des résultats. Mais je pense que l’idée c’est d’être flexible, d’avoir plusieurs possibilités. Il faut surtout beaucoup travailler. Ce n’est pas une question de changer mais surtout s’adapter, évoluer selon le match. C’est quelque chose d’important mais petit à petit, c’est une option qui peut être utilisée. On doit y penser et encore nous adapter et adapter ce système à notre équipe.«

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de Lionel Messi. « Il est sorti par précaution, en accord avec le secteur médical, on espère qu’il sera disponible pour le match de Lepizig.«