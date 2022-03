Après une première manche et réussi et une première mi-temps de bonne facture au match retour, le PSG a sombré contre le Real Madrid pour finalement se faire éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sidney Govou estime que le problème est dans les têtes des joueurs parisiens.

« On a un match aller largement dominé par Paris. Une première mi-temps aussi. Et en cinq minutes, ils perdent le fil. Mais complètement. C’est essentiellement mental et je pense qu’à un moment… Je n’aime pas trop critiquer le coach, mais il aurait dû faire un choix plus fort en sortant un des trois, assène l’ancien lyonnais pour Le Parisien. Les joueurs ne sont pas bien dans leur tête. Ils baissent les bras trop rapidement. Il manque encore et toujours ce joueur au milieu de terrain capable, dans les moments où c’est un peu plus compliqué, de donner de la voix, de rameuter un peu tout le monde. Et de ne pas attendre les autres. Ils ne l’ont toujours pas. Marquinhos aurait pu le faire, mais quand vous n’êtes pas bon individuellement, ça devient compliqué.«

Sidney Govou est aussi revenu sur l’action du premier but madrilène, et le contact entre Karim Benzema et Gianluigi Donnarumma.

« Je pense que l’arbitre peut et doit siffler faute. Mais c’est surtout Donnarumma qui joue très très mal le coup. On dit souvent au gardien de ne pas s’orienter vers son but mais d’aller vers l’extérieur. Et lui, il vient vers son but et n’anticipe pas. Donc, c’est sûr que ce but-là fait mal, mais même à 1-1, ils sont bien. Je me dis qu’ils ne vont pas se saborder. Et finalement, ils perdent le fil.«