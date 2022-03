Ce soir contre le Real Madrid, Marquinhos s’est montré étrangement fébrile. Le capitaine du PSG est fautif sur le troisième but madrilène en envoyant le ballon dans les pieds de Benzema mais a aussi été fébrile dans ses interventions défensives (noté 2,5 par la rédaction de CS). Au micro de Canal Plus, le défenseur central brésilien est revenu sur cette élimination.

« Le tournant du match à 1-1 ? C’était un moment important pour eux, avec l’énergie du stade. Ça te donne une force en plus. Nous, il aurait fallu que l’on gère mieux cette situation. On a commis des petites erreurs. On dit souvent ça, le foot ça se joue sur les petits détails. Les erreurs se paient cash. Sur le contexte général des deux matches, on méritait mieux quand même mais cette fin de match, on l’a paye trop cher. C’est dur à expliquer. Encore une fois, on avait le match en main, on avait gagné à la maison, on menait au score ici. Si on regarde le contexte, on pouvait faire mieux sur cette fin de match. Après, c’est facile à dire. »

Le capitaine du PSG qui a ensuite été questionné sur des façons de se faire éliminer qui se répète. « Des éliminations récurrentes avec ce scénario ? Même si ce sont des moments qui sont les mêmes, ce sont des histoires différentes, des équipes différentes, des joueurs différents. Encore une fois, c’est dur. Il faut continuer à travailler et, on dit toujours la même chose, apprendre des erreurs. Il faut grandir, pendre de la maturité. Il y avait des possibilités d’aller très loin dans cette compétition. On n’a pas pu. Maintenant, il faut aller vers l’avant. Cette équipe possède de très bonnes choses pour le faire (aller plus loin en C1, ndlr). Ce n’était pas cette saison en Europe, maintenant il faut continuer en championnat et être la saison prochaine plus fort et plus mature en Europe.«