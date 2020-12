Le PSG-Istanbul BB, stoppé à la 14e minute à cause des mots sortis de la bouche du quatrième arbitre, reprendra ce mercredi à 18h55 au Parc des Princes avec un corps arbitral entièrement renouvelé. Mais on s’attend à plus symboliquement. Il va falloir marquer les esprits tout à l’heure, il va falloir que l’UEFA commence à se rattraper. C’est ce que soutient Sidney Govou, ancien ailier de l’OL devenu consultant pour Canal Plus. “Tout dépend de ce qui va se passer maintenant autour du match. J’ose espérer qu’il y aura quelque chose de fait par l’UEFA. Les images peuvent être plus marquantes que des paroles. Je n’ai pas de conseil à leur donner, mais il faudrait jouer de manière différente. Avec une entrée en jeu modifiée, quelque chose comme ça…”, a commenté Sidney Govou lors du Late Football Club. C’est certainement une entrée des joueurs adaptée aux circonstances qui va lancer ce deuxième PSG-Instanbul BB. Plus que jamais il sera question de dire “Non au racisme”.

Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football (FFF), a eu cette déclaration à la suite du match de Ligue des champions Paris SG-Basakséhir, mardi soir : “Je tiens à saluer l’attitude des deux équipes qui ont pris une décision forte et exemplaire en quittant le terrain. Ces incidents inacceptables n’ont pas leur place dans un stade. L’enquête menée par l’UEFA devra faire la lumière sur ces incidents et prendre les sanctions nécessaires si des propos racistes ont été tenus”.