Le PSG et Lens seront les seuls représentants de la France en Ligue des Champions cette saison. Avec l’élimination de Marseille, les deux clubs vont se partager les recettes marketing de la compétition.

Demain soir (18 heures), le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions aura lieu. Comme la saison dernière, il n’y aura que deux représentants français lors de cet exercice 2023-2024, le PSG et Lens. Troisième de Ligue 1 la saison dernière, Marseille a été éliminé en barrage contre le Panathinaïkós. Une élimination qui fait les affaires du PSG et de Lens. En effet, les deux clubs vont recevoir une manne financière plus importante par l’UEFA. Comme le rapporte l’Equipe, en Ligue des Champions, « la clé de répartition prévoit en effet que les recettes commerciales issues du « market pool » (les droits versés par les télévisions) sont redistribuées de la façon suivante : 55 % pour le champion et 45 % pour le second s’il y a seulement deux clubs en lice. » Cette saison, la France devrait se partager 60 millions d’euros, sans compter les primes de participation et celles liées à la performance dans la compétition. Le PSG devrait donc recevoir environ 33 millions d’euros et Lens 27. Si Marseille s’était qualifié, le PSG aurait encaissé autour de 27 millions d’euros, Lens environ 21 millions d’euros et l’OM une douzaine de millions d’euros.

A voir aussi : Le PSG content de l’engagement de Kylian Mbappé

Pour le reste des recettes, le PSG aura encore l’avantage sur Lens

Pour le reste des recettes, le PSG aura encore l’avantage assure le quotidien sportif. « À partir de la phase de groupes, les 32 clubs encore en course se partagent 2,2 milliards d’euros. Sur ce total, 25 % financent la « prime de participation ». Ensuite, 30 % des sommes allouées sont liées à la performance, en fonction du parcours tout au long de l’épreuve. Jusqu’ici, tout va bien, l’équité étant respectée. » Mais depuis la saison 2019-2020, un critère particulièrement discriminant a été instauré. Il s’agit du « classement par coefficient des clubs sur la base des performances sur dix ans », comme l’explique l’UEFA, qui compte pour 30 % dans les montants versés aux participants, avance l’Equipe. « Paris, neuvième au classement de ces clubs « historiques », mais qui gagne deux places en raison de l’absence de la Juventus et de Liverpool cette saison, recevra 27,7 millions« , conclut le quotidien sportif.