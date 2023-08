Avant la fin du mercato vendredi 23h59, le PSG espère encore boucler les arrivées de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Pour ce dernier, les dirigeants parisiens seraient optimistes quant à une issue positive.

Même s’il s’est montré très actif sur le marché des transferts cet été, le PSG compterait encore se renforcer à deux jours de la fin du mercato. Les deux joueurs ciblés se nomment Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Pour le jeune ailier lyonnais, le dossier est complexe. Même s’il ne comptait pas le vendre, Lyon, en raison de sa situation financière, pourrait finalement ouvrir la porte à un départ. Mais ses demandes changeaient chaque jour. Ces derniers jours, le PSG a réussi à trouver un accord avec le joueur et devait s’entendre avec les dirigeants lyonnais. Ce mercredi, les Parisiens auraient fait une offre aux Rhodaniens à hauteur de 45 millions d’euros avec un pourcentage à la revente de 10%. Les dirigeants attendent désormais la réponse de Lyon.

Un dossier bouclé dans les prochaines heures ?

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG se montrait optimiste quant à la faisabilité du deal concernant le numéro 26 lyonnais. Le média footballistique confirme que le PSG a fait une offre et explique que Lyon a entrouvert la porte ces dernières heures. Le club de la capitale considère que son offre correspond aux attentes lyonnaises. Santi Aouna rappelle que le joueur souhaite rallier le PSG et qu’il a trouvé un accord pour son possible futur contrat avec le champion de France. Foot Mercato conclut en expliquant que le PSG serait très confiant pour boucler ce dossier très rapidement, et peut-être même dans les prochaines heures. Affaire à suivre…