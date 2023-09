Grace Geyoro décisive avec la France contre le Portugal

C’est actuellement la trêve internationale chez les Féminines. Plusieurs joueuses du PSG sont concernées par cette dernière. C’est le cas de Grace Geyoro. Elle a été décisive avec la France.

Après leur victoire contre Bordeaux (0-3) en D1 Arkema, certaines joueuses du PSG ont été convoquées en sélection nationale. C’est le cas de six Françaises, Constance Picaud, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Orianne Jen-François, Grace Geyoro et Laurina Fazer. Les cinq premières étaient titulaires hier soir lors de l’entrée en lice de l’équipe de France en Ligue des Nations contre le Portugal. La titi parisienne n’est pas entrée en jeu.

A voir aussi : Féminines – Le PSG annonce la prolongation de Grace Geyoro

Cinq Parisiennes titulaires

Dans ce match disputé, c’est une joueuse du PSG qui va débloquer la rencontre. Grace Geyoro combine avec Périsset qui trouve Le Sommer au cœur du jeu à l’extérieur de la surface. L’attaquante lance intelligemment en une touche de l’extérieur du pied Geyoro dans la surface à droite qui fixe et termine entre la gardienne et son 1er poteau (1-0, 27e). Contre des Portugaises qui ont réussi à mettre en difficulté la France et qui auraient pu égaliser à plusieurs reprises, les joueuses d’Hervé Renard vont s’offrir une fin de match plus tranquille avec une magnifique frappe de l’extérieur de la surface (2-0, 89e). Pour ses débuts en Ligue des Nations, la France réalise le départ parfait même si dans le jeu, ce n’était pas la meilleure performance des Bleues. Il faudra confirmer contre l’Autriche mardi. Lors de cette rencontre contre les Portugaises, Grace Geyoro est sorti touché à la cheville droite. En zone mixte, la numéro 8 du PSG est revenu sur sa sortie. « Une joueuse adverse est tombée sur ma cheville, j’ai une petite torsion. Disponible mardi ? J’espère, on verra demain, à froid. »