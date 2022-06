L’Equipe de France Féminine va disputer l’Euro en Angleterre du 6 au 31 juillet. Pour cette compétition, Corinne Diacre a convoqué cinq joueuses du PSG (Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto). Les Françaises vont débuter la compétition le 10 juillet contre l’Italie. Elles sont actuellement en pleine préparation de cette rencontre et une mauvaise nouvelle est intervenue lors de l’entraînement de ce mardi.

Grace Geyoro a quitté l’entraînement pleurs

La capitaine des Féminines du PSG, Grace Geyoro, a vu son genou gauche tourné lors de l’entraînement du jour rapporte RMC Sport. « Elle est tombée au sol après un appui plutôt anodin lors d’une opposition. » En pleurs, la Parisienne a été réconfortée par ses partenaires avant de quitter l’entraînement collectif – en boitant – avec l’aide de l’encadrement médical. Les prochaines heures devraient apporter plus de précisions sur la gravité de sa blessure et sa possible durée d’indisponibilité. C’est un coup dur pour la France, Grace Geyoro étant une cadre de l’équipe.