Geyoro : « Toujours autant de saveur, de plaisir, de fierté »

Hier après-midi, les Féminines du PSG affrontaient Yzeure (D2) en finale de la Coupe de France. Les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont respecté leur adversaire, s’imposant 8-0 grâce notamment à un triplé de Marie-Antoinette Katoto. Une troisième victoire en Coupe de France, après 2010 et 2018), qui rend heureuse Grace Geyoro.

« On a fait un très beau parcours. C’est le mérite de toute l’équipe ! Aujourd’hui, on remporte cette Coupe de France et on est très heureuses, assène la capitaine parisienne pour PSG TV. C’est toujours autant de saveur, de plaisir, de fierté ! Je suis au Paris Saint-Germain. Le but, c’est de ramener le maximum de titres, donc je suis très contente. »

Laurina Fazer, qui a reçu le Trophée UNFP de la meilleure espoir de D1 Arkema, est fier d’avoir remporté ce trophée.

« Je ressens la fierté de me dire qu’on a pu remporter cette Coupe de France. On est passées par beaucoup d’émotions, on est très fières. Le but, c’était de ne pas tomber dans le piège. On a réussi à faire ce qu’on voulait faire, en ramenant la victoire, en respectant l’adversaire et en marquant le plus de buts possible. Cela fait longtemps que je suis au Paris Saint-Germain, j’espère qu’il y aura plein d’autres trophées.«