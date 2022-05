Ce dimanche, les féminines du PSG disputaient leur avant-dernier match de leur saison 2021-2022 dans leur antre face à l’OL. Malheureusement, les Rouge et Bleu se sont inclinées sur la plus petite des marge et ont donc laissé les joueuses de Sonia Bompastor leur ravir le titre de championne de France. Désormais, il ne reste plus qu’un déplacement à Reims pour les Parisiennes avant de conclure leur exercice. Une fois cela fait, nombre de joueuses seront concernées par l’Euro 2022 qui se déroulera en Angleterre du 6 au 31 juillet prochain.

C’est notamment le cas de quatre joueuses du PSG. En effet, Corine Diacre, la sélectionneuse tricolore, faisait face à la presse ce lundi afin d’annoncer sa liste de 23. Et sans surprises, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont été retenues dans celle-ci. À noter que Kheira Hamraoui n’a pas été convoquée, elle qui est en froid avec certaines de ses coéquipières à Paris.

La liste de Corine Diacre pour l’Euro 2022

Gardiennes : Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz)

Défenseures : Eve Périsset (Bordeaux), Marion Torrent (Montpellier), Griedge Mbock (OL), Wendie Renard (OL), Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid), Sakina Karchaoui (PSG), Selma Bacha (OL), Hawa Cissoko (West Ham)

Milieux : Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton), Sandie Toletti (Levante), Grace Geyoro (PSG), Ella Palis (Bordeaux).