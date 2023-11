Grèce / France – les notes des joueurs du PSG dans la presse

Hier soir, trois joueurs du PSG étaient titulaires lors du match nul entre la Grèce et la France (2-2). Lucas Hernandez a reçu la plus faible note, Kolo Muani la meilleure.

La France, déjà qualifiée pour l’Euro, jouait son dernier match des Éliminatoires à la compétition hier soir. En se déplaçant en Grèce, les Bleus avaient deux objectifs, réaliser le grand chelem en remportant leurs huit matches de Qualifications et terminer premiers au classement FIFA. Deux objectifs qui n’ont pas été validés. Malgré l’ouverture du score de Randal Kolo Muani, la France a concédé le match nul (2-2). L’attaquant du PSG est le joueur parisien qui a reçu les meilleures notes, avec un cinq dans l’Equipe et un 5,5 dans Le Parisien. Le quotidien sportif a analysé ses 64 minutes de jeu. « On l’attendait décisif, il a répondu par son but. C’est presque tout. Cette frappe en force du droit (42e) aurait dû le libérer après un début de match poussif. Sa réalisation est venue sur le premier moment où il a basculé côté droit, sa position préférentielle. Dans le jeu, il n’a jamais réussi à faire de différence. » Pour le quotidien francilien, « discret sur la première demi-heure dans un registre qui n’est pas le sien habituellement, il a fini par mettre le coup d’accélérateur qu’on attendait. Il provoque le carton jaune de Retsos (40e) avant d’ouvrir le score, dans un angle fermé, après s’être amené le cuir d’un bon contrôle de la poitrine à droite de la surface adverse (0-1, 42e). Sa tête est captée en seconde période (59e).«

Avoir aussi : Lucas Hernandez : « Le projet du PSG est très ambitieux »

Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé en dessous

Deux autres jours du PSG étaient titulaires, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Le défenseur jouait en charnière centrale au côté de William Saliba. Et il a été en difficulté. Il a obtenu un 3,5 dans Le Parisien. « Encore aligné comme axial gauche, le Parisien a eu beaucoup de mal à faire régner l’ordre, notamment en seconde période où il a pris la marée sur plusieurs assauts. Avant d’être remplacé par Disasi (85e), on l’a vu commettre une erreur très grossière sur l’égalisation en perdant le ballon à gauche (1-1, 56e). Pas beaucoup mieux sur le deuxième but, il a manqué de promptitude (2-1, 56e). » L’Equipe a été plus sévère avec un 3. « Autoritaire en première période, le Parisien a perdu ses repères après la pause. Il est coupable avec sa perte de balle sur le côté gauche qui amène le premier but grec (56e). Il ne peut empêcher le second en arrivant trop tard sur Ioannidis (61e). » Ousmane Dembélé, lui, n’a pas réussi à peser offensivement. Il a obtenu un 4 dans les deux quotidiens. « Auteur du premier tir français, capté par le gardien adverse, l’ailier du PSG a amené sa percussion mais il a manqué d’application sur trop de situations pour être réellement impactant« , analyse Le Parisien. « Beaucoup de percussions, de mouvements, de la disponibilité et des passes justes sur son début de match. Mais il s’est complètement éteint au fil de la rencontre. Il a fini la rencontre avec huit ballons perdus, un total très en dessous de sa moyenne qui démontre aussi qu’il a beaucoup moins tenté« , note l’Equipe. Kylian Mbappé a aussi participé à cette rencontre, entrant en jeu à la 64e, il a délivré une passe décisive à Youssouf Fofana. Il aurait pu offrir la victoire à la France dans les dernières minutes du match mais il a vu sa tentative repoussée sur la barre par le gardien grec.