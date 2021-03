Le FC Barcelone a offert une belle prestation contre le PSG ce soir (1-1) mais n’a pas réussi à marquer plus de buts pour réussir à se qualifier en quarts de finale de Ligue des Champions. Pour Antoine Griezmann, le Barça a fait le match qu’il fallait ce soir. “Vu l’aller ce n’était pas difficile de mieux jouer ce soir. On a fait un gros match, surtout en première mi-temps, assure Griezmann au micro de RMC Sport 1. Ils ne savaient pas comment défendre. Il y a ce but incroyable de Léo puis le penalty. Mais Navas a été incroyable. On peut nourrir des regrets par rapport à l’aller. C’est vraiment dommage mais c’est comme ça, c’est le foot, c’est la Champions.“