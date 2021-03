Après son match nul ce soir sur sa pelouse du Parc des Princes (1-1), le PSG a validé sa qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions. Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, s’est félicité de cette qualification face “au grand FC Barcelone.”

“Pour moi, quand tu te qualifies en quarts de finale de la Ligue des Champions c’est une fierté, commente Nasser al-Khelaïfi au micro de RMC Sport 1. Je n’ai oublié ce qu’il s’était passé il y a quatre ans. C’est dans l’histoire et ça va rester. On a sorti le grand Barça et on est très content.” Le président parisien qui s’est ensuite un peu énervé au moment d’évoquer l’avenir de Neymar et Mbappé. “Neymar et Mbappé sont parisiens, toujours ils vont rester parisiens (sic).”