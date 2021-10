Le PSG reçoit ce soir Angers dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1 (20h45). Pour ce faire, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur ses internationaux sud américains, qui ont joué la nuit dernière, ni sur Sergio Ramos encore trop court physiquement. Une situation qui interroge… Surtout en Espagne

Comme le rapporte la Cadena Ser via son émission « El Larguero », bien que les médecins aient conseillé au défenseur de respecter une période de récupération, ce dernier aurait insisté pour revenir sur le terrain en urgence malgré le risque d’une rechute… Qui serait bien réelle. Il est expliqué que si le joueur reprenait aujourd’hui la compétition, une nouvelle blessure serait quasi-certaine. De plus, les personnes qui l’ont soigné à Madrid n’auraient pas été rassurées car « les derniers mois n’ont pas été bon ». À voir comment le joueur va se remettre sur pieds, comme le rappelle Leonardo, l’international « a signé pour deux ans et non deux mois ». La vérité d’un jour n’est souvent pas celle du lendemain.