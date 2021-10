Alors que le PSG retrouve la Ligue 1 ce soir contre Angers au Parc des Princes dans le cadre de la 10e journée, une autre partie de l’effectif du PSG étaient présents sur les pelouses sud américaines cette nuit.

À 2h30 du matin, le Brésil de Neymar et Marquinhos (qui a débuté sur le banc) rencontrait l’Uruguay dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Sud-Am. Après avoir été critiqué lors de la dernière rencontre, le numéro 10 parisien était de retour et il l’a fait savoir. Dans un match avec peu de temps-mort, les Brésiliens auront réussi à trouver rapidement le chemin des filets. Dès la 10e minute Neymar réalise un magnifique contrôle de la poitrine sur une ouverture de Fred, feinte pour effacer le gardien et frappe croisée qui va au fond des cages. Tout heureux, le Rouge & Bleu célèbre son but en faisait une petite danse avec Paqueta. En deuxième mi-temps, il délivre deux passes décisives pour aider ses coéquipiers à assurer un large succès (4-1). Opta explique que le Brésil reste sur 22 succès de suite lorsque Neymar marque. Quelle influence !

Le média Globo a jugé la performance du « Ney » en déclarant : « On a retrouvé le Neymar de l’époque. Il cherchait à faire le jeu depuis le début (…) il a fait de la défense uruguayenne un enfer. Il a marqué son 70e but pour la Seleção et a été passeur décisif sur le but de Raphinha. Note : 8,5/10 »

Le magnifique but de Neymar 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/fVSY4z16Y6 — TKS (@p_tks7) October 15, 2021

Un peu plus tôt dans la nuit, l’Argentine de Messi, Paredes et Di Maria (tous les trois titulaires) affrontait le Pérou. L’Albiceleste s’impose sur le plus petit des scores grâce à un but de Martinez (1-0). Messi a été particulièrement visé par la défense péruvienne qui a concédé 20 fautes ! Le numéro 30 du PSG a été présent dans le jeu argentin, mais a bien été serré par ses adversaires directs tandis que Di Maria de son côté a manqué d’efficacité devant les cages. Le média Olé a noté les joueurs et a attribué la note de 6/10 à Leandro Paredes : « Ferme à la récupération, bon positionnement et distribution précise et profonde dans l’axe du terrain. » Même note pour Angel Di Maria : « Il évolue en tant que milieu de terrain gauche et manque de précision dans la finition : il rate un centre, une volée à l’entrée de la surface de réparation et une autre devant le but. Une belle passe à Martinez qui a suscité une ovation. » Enfin Leo Messi a lui été moins bien noté avec seulement la note de 5,5/10 : « Pas aussi actif et inspiré que contre l’Uruguay. Il s’est replié au milieu du terrain pour créer du jeu, il a eu du mal à se déséquilibrer dans les derniers mètres jusqu’après le but de Lautaro »