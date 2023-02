Le PSG a vécu une soirée de rêve face à l’Olympique de Marseille avec une large victoire (3-0), mais a perdu Presnel Kimpembe jusqu’à la fin de la saison.

Pour ce choc au sommet de la 25e journée de Ligue 1, le PSG n’a laissé aucune chance à son dauphin et prend le large en tête du championnat (8 points d’avance) grâce à son succès 3-0. Mais la mauvaise nouvelle de la soirée a été la blessure de Presnel Kimpembe dès le début de rencontre. Sur une attaque marseillaise, le défenseur parisien s’est écroulé tout seul et est sorti sur civière. Après avoir soigné pendant plusieurs mois une gêne au tendon d’Achille, qui lui avait notamment fait manquer la Coupe du monde avec l’équipe de France, Presnel Kimpembe sera cette fois-ci absent pour une plus longue durée.

Une rupture du tendon d’Achille annoncée

En effet, après la victoire face aux Olympiens, Christophe Galtier a confirmé que le Titi sera forfait jusqu’à la fin de la saison. « Presnel Kimpembe s’est blessé gravement et sera évidemment indisponible jusqu’à la fin de saison. Je pense qu’il a une très grosse douleur au tendon d’Achille. On pense que c’est grave. » Et selon les informations de Prime Video, les premiers diagnostics montrent que Presnel Kimpembe souffrirait d’une rupture du tendon d’Achille. Une blessure qui nécessite minimum six mois d’indisponibilité et qui confirmerait la fin de saison du défenseur de 27 ans. De son côté, le PSG a apporté son soutien à son joueur via son compte Twitter. Le club parisien devrait prochainement donner plus de détails sur la nature de la blessure du champion du Monde 2018.