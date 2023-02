En manque de résultat ces dernières semaines, le PSG a remis les pendules à l’heure en s’imposant avec brio (3-0) sur la pelouse de son rival et dauphin, l’Olympique de Marseille. Un succès qui offre une nouvelle bouffée d’oxygène à Christophe Galtier.

Le PSG n’a pas offert une prestation aussi aboutie depuis de trop nombreux mois. Dans un choc au sommet qui aurait pu relancer le championnat, les Parisiens n’ont laissé aucune chance aux Marseillais avec une large victoire 3-0. Un succès important pour Christophe Galtier, vivement critiqué ces dernières semaines. Et le coach parisien a reçu un soutien de poids après ce succès au Vélodrome.

« J’ai toujours eu confiance en mon coach »

Présent en zone mixte, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a dans un premier temps salué la performance des Rouge & Bleu. « Je suis très heureux, on a fait un grand match ce soir, un grand PSG. J’ai toujours eu confiance en mes joueurs et mon coach. On a vraiment fait un grand match. C’est le PSG, c’est notre niveau, on a gagné avec la manière. On a joué contre un grand Marseille. Mais c’est le vrai visage du PSG. Il y a beaucoup de positif. Ce match, ce n’était pas trois points mais six points. Les joueurs ont été très agressifs. C’est aussi une bonne préparation, avec Nantes, pour la Ligue des champions », a déclaré le patron parisien avant d’apporter sa confiance au technicien français, dans des propos rapportés par RMC Sport. « J’ai toujours eu confiance en mon coach, je sais ce qu’il peut donner. Cela a été compliqué après la Coupe du monde, pour tout le monde mais spécialement pour nous parce qu’on avait beaucoup de joueurs concernés. Il y a eu beaucoup de blessures. Ce n’est pas une excuse. »

Par la suite, le dirigeant qatari s’est montré confiant pour le match retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (8 mars) et a complimenté un Kylian Mbappé historique : « Confiant pour le match contre le Bayern? Toujours. Ce match va donner beaucoup de confiance aux joueurs, à tout le monde. Kylian (Mbappé) aussi a réalisé un grand match. Il a égalé le record d’Edinson Cavani, mais l’équipe a vraiment fait quelque chose de positif aujourd’hui. Nous sommes vraiment triste pour Presnel Kimpembe. Je pense qu’il souffre d’une rupture du tendon. On a une pensée pour lui et ce match est aussi pour lui. »