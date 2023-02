Le PSG a livré une très grosse performance sur la pelouse du Stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille. Une prestation à rééditer lors des prochaines échéances.

Le PSG et ses supporters ont vécu une très belle soirée ce dimanche soir. Dans un choc au sommet, le club de la capitale a sorti un match de grande classe pour s’imposer sur un score net de 3-0 face à son rival. Un succès qui permet de prendre huit points d’avance en tête du championnat et de préparer au mieux les prochains matches. A l’issue de la rencontre, le coach parisien, Christophe Galtier, est revenu sur la prestation de son équipe, son système de jeu, la performance historique de Kylian Mbappé et la blessure de Presnel Kimpembe, au micro de Prime Video et en conférence presse d’après-match.

Le match et la blessure de Kimpembe

« Evidemment qu’on a retenu les leçons du match de Coupe de France et avec la présence de Kylian on a de la profondeur. Avec un système qui nous avait bien souri à un certain moment. Il y avait la présence de Presnel Kimpembe qui s’est blessé gravement et qui sera évidemment indisponible jusqu’à la fin de saison. Je pense qu’il a une très grosse douleur au tendon d’Achille. On pense que c’est grave. Avec le retour de Presnel, je voulais qu’on retrouve une meilleure assise défensive et avoir plus de densité au milieu de terrain. Il fallait empêcher l’équipe de Marseille de jouer, il fallait presser le plus haut possible. Et on a su le faire très souvent dans ce match. Après, il y a la qualité individuelle de nos attaquants, que ce soit Leo ou Kylian, mais il y avait aussi des déplacements qui avaient été étudiés et travaillés par nos joueurs. C’est un match où ça nous sourit bien. »

Le système de jeu

« Il y a avait un duel de pistons même si Marseille construit souvent à quatre avec un milieu de terrain qui vient souvent sur le côté. Il fallait qu’un de mes milieux puisse sortir sur la construction à quatre. On avait privilégié de mettre Leo et Kylian à l’intérieur pour avoir des ballons dans la transition. Les trois milieux ont fait un gros match dans la pression. On a aussi eu des temps forts de possession dans des secteurs de terrain importants. La victoire est méritée au vu des occasions. »

Le travail de Nuno Mendes

« Quand Nuno est bien en jambe, il a la puissance. Et ma décision de repasser à trois, ça vient aussi avec l’idée d’avoir des pistons. Nordi Mukiele, qui n’avait pas joué depuis six semaines, on savait qu’il allait souffrir. Mais quand on a des garçons comme Nuno Mendes, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi, ce sont des pistons très modernes et ça donne de la profondeur sur les côtés. »

La performance de Kylian Mbappé

« C’est un joueur qui a le sens des déplacements. Evidemment qu’il va vite, mais il va vite techniquement. Il n’a pas que des jambes, il a une vitesse d’exécution hors-norme. Evidemment, ces joueurs-là sont des joueurs de stats et de performance. Il a égalé le magnifique record d’Edinson Cavani (200 buts). Il va lui rester des matches et c’est une évidence qu’il va le battre. Evidemment que la présence de Kylian est importante pour l’équipe parce qu’il nous apporte d’autres options dans le jeu et surtout de la profondeur et de la présence devant le but. »

Entre la fin de match face à Lille et cette victoire contre l’OM, un danger moins présent au-dessus de sa tête ?

« Je suis en relation directe avec Luis Campos et mon président, Nasser al-Khelaïfi, qui ont été omniprésents dans le soutien, parce que c’était un moment difficile. La victoire contre Lille était importante en l’arrachant en fin de match et ça démontre aussi un état d’esprit et une envie des joueurs d’aller chercher jusqu’au bout une victoire qui était compromise. Il faudra renouveler ce genre de performance quand on est capable de faire ça ici au Stade Vélodrome et il faut être capable de le faire de partout. »

Un système de jeu qui va perdurer ?

« Oui, avec la présence de Presnel (Kimpembe) qui s’est blessé rapidement et gravement. C’était important dans mes trois défenseurs d’avoir un gaucher. Il faut aussi avoir des pistons disponibles. Ce système est celui sur lequel nous avons construit l’effectif. Avec l’absence de Ney, on a densifié nos milieux de terrain. Est-ce qu’on va continuer comme ça ? Difficile de changer après une telle victoire. »

Un moment charnière de la saison en Ligue 1 ?

« C’était un moment important avec les résultats de Lens et de Monaco. Il reste beaucoup de journées mais il vaut mieux avoir ces huit points d’avance ce soir. »

Une prestation qui donne confiance pour la suite ?

« On a fait un vrai bon match. Je suis passé à cette organisation dans laquelle on a bossé lors des quatre premiers mois. Nos milieux ont été bons sur un plan tactique. C’est une victoire importante qui doit redonner de la confiance au groupe et à nos supporters qui ont été omniprésents face à Lille la semaine dernière et au Parc des Princes à l’entraînement. On tient à dédier cette victoire à nos supporters qui n’ont pas pu faire le déplacement. »