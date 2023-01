Quel avenir pour Kimpembe et Ramos au PSG ?

Avec une défense peu rassurante depuis de nombreux mois, le PSG souhaite se renforcer à ce poste et est en très bonne posture pour s’attacher les services de Milan Skriniar. Désormais, reste à mettre les choses au clair sur la situation des autres défenseurs.

La possible arrivée de Milan Skriniar au PSG devrait redistribuer les cartes en défense centrale. Fort d’une grande expérience, le Slovaque de 27 ans a pour objectif de s’imposer comme titulaire indiscutable en cas de nouvelle aventure chez les Rouge & Bleu. De quoi relancer la concurrence dans un secteur qui peine à donner satisfaction. Si à ce jour, Marquinhos, de par son statut de capitaine, a sa place assurée dans le onze de départ, la concurrence sera rude pour Presnel Kimpembe (27 ans) et Sergio Ramos (36 ans).

🚨 | Le PSG & Kimpembe discutent pour une prolongation même si le joueur ne cache plus (en privé) son envie de découvrir l’étranger avant la fin de sa carrière 🛫🌍



Dès cet été ? “L’hypothèse n’est pas à écarter” ⏳🇫🇷



📲 L’Équipe pic.twitter.com/esfHEXZ17B — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 20, 2023

La prolongation de Ramos toujours d’actualité, le cas Kimpembe reste indécis

Et comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, l’avenir des deux défenseurs centraux sera au centre des débats dans les semaines à venir. Concernant l’Espagnol de bientôt 37 ans, son contrat prend fin en juin prochain et une décision doit être prise concernant son futur. En difficulté chez les Rouge & Bleu, l’ancien Madrilène apporte peu de garantie aujourd’hui. Cependant, « la direction du PSG n’a pas fermé la porte à sa prolongation et la possibilité d’une extension d’un ou deux ans a même été discutée. » Mais avec la probable arrivée de Milan Skriniar, Sergio Ramos devra faire ses preuves lors des prochaines échéances qui attendent les Rouge & Bleu.

Concernant Presnel Kimpembe, sa situation est différente. Formé au club, le défenseur de 27 ans est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. Et toujours selon L’Equipe, son cas reste indécis. L’international français discute toujours pour prolonger l’aventure avec son club formateur, mais le Titi « ne cache plus en privé qu’il aimerait vivre une expérience à l’étranger avant la fin de sa carrière. » Et un départ peut-il être programmé pour cet été ? « L’hypothèse n’est pas à écarter, mais comme à l’intersaison 2022, Campos ne lâchera pas un élément qu’il apprécie », précise L’E. L’été dernier, le directeur parisien avait notamment refusé des offres de Chelsea et en cas de départ de Presnel Kimpembe, le club de la capitale attendra un chèque élevé.