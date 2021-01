Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Il a d’ailleurs été élu meilleur centre de formation de France par la FFF ces deux dernières années. Le PSG sort pratiquement tous les ans des bons joueurs qui arrivent à percer en équipe première ou bien un peu partout dans le monde. Ces dernières semaines, El Chadaille Bitshiabu – seulement 15 ans mais déjà 1m96 – est régulièrement appelé avec l’équipe professionnelle pour participer aux entraînements. Alors qu’il n’a pas encore le droit de jouer en Ligue 1, le PSG s’est rapproché de la LFP afin d’obtenir une dérogation pour que son robuste défenseur central puisse jouer en championnat. Hervé Guégan, qui a entraîné El Chadaille Bitshiabu lors de l’Alkass International Cup à Doha l’année dernière, n’est pas inquiet pour son futur. “Il a un gabarit pas possible, un pied magnifique. Je l’ai vu trouver des obliques incroyables avec son pied gauche, vante Guégan dans une interview accordée à Goal. Il faut qu’il travaille ses techniques défensives, le un contre un et sa lecture du jeu, mais il est très jeune. Je ne me fais aucun souci pour lui, c’est un super joueur.“