Ce lundi matin, Mauricio Pochettino dirigeait sa deuxième séance d’entraînement en tant qu’entraîneur du PSG à deux jours du déplacement à Saint-Etienne pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 (mercredi, 21 heures, Téléfoot). Lors de sa première séance, le technicien argentin était privé de six joueurs (Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe (soins), Leandro Paredes, Rafinha (Covid-19) et Neymar Jr (soins). Trois autres joueurs étaient présents à l’entraînement mais s’entraînaient à part en la personne de Danilo Pereira, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo. Pour remédier à ses absences, Pochettino a fait appel à six titis parisiens pour son entraînement. En l’occurrence, il s’agit d‘Edouard Michut, Kenny Nagera, Soumaila Coulibaly, Xavi Simons, Thierno Baldé et El Chadaille Bitshiabu, rapportent Loïc Tanzi et Benjamin Quarez, journalistes qui suivent le PSG respectivement pour RMC Sport et Goal. Ces derniers accompagnaient les autres titis bien implantés dans le groupe professionnel que sont Timothée Pembélé, Kays Ruiz-Atil ainsi que Bandiougou Fadiga. Benjamin Quarez qui fait savoir que Presnel Kimpembe a repris la course et effectué des exercices avec ballon ce lundi matin. Mauro Icardi et Abdou Diallo ont eux eu le droit à une séance allégée alors que Neymar est lui resté aux soins.