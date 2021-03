Guendouzi : “Je souhaite au PSG d’aller le plus loin possible en C1”

Mattéo Guendouzi a été formé au PSG. Il a passé neuf ans au PSG (2005-2014) mais il n’a pas signé son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu. Le milieu de terrain (21 ans) l’a fait avec Lorient. Depuis, il a joué à Arsenal et il est actuellement prêté au Hertha Berlin. Guendouzi qui suit toujours l’actualité du PSG et il a évoqué le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. “J’ai commencé à 6 ans au PSG. C’est mon club de cœur en France. Je lui souhaite d’aller le plus loin possible et de prendre sa revanche sur la saison passée, lance Guendouzi pour le Parisien. À mon avis, ils n’ont pas besoin de conseils pour jouer face au Bayern, qui est une excellente équipe, sûrement la meilleure en Europe actuellement.“