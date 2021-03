La FFF met un terme aux championnats nationaux, la Coupe de France féminine arrêtée définitivement

Ce mercredi, la Fédération Française de Football (FFF) devait donner une décision concernant les compétitions amateurs et départementaux pour le reste de la saison 2020-2021. Suspendus depuis fin octobre, les différents championnats amateurs régionaux et départementaux sont définitivement stoppés pour cette saison 2020/2021, a fait savoir la FFF dans un communiqué. Une saison blanche pour le football amateur en raison de la crise sanitaire actuelle. “Cette décision du Comex de la FFF entraîne une saison blanche pour toutes les compétitions amateurs, sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats. La situation des championnats de National 2 et de D2 Féminine, suspendus par le Ministère des sports fera l’objet d’un examen ultérieur au regard des perspectives de reprise possible définies par l’État lors du prochain Comex de la FFF”, a précisé l’instance de football dans un communiqué.

Le Comex de la FFF a également mis un terme aux différents championnats nationaux (D2 futsal, U19 Féminine, U17 et U19 Nationaux, National 3). Ainsi, les U17, U19 du PSG et les U19 Féminine du PSG ne disputeront plus de matches cette saison. La Coupe de France féminine a également été arrêtée définitivement. “Le Comex de la FFF a également arrêté définitivement les championnats nationaux (Division 2 futsal, U19 Féminine, U17 et U19 Nationaux, National 3), de même que l’édition 2020-2021 de la Coupe de France féminine.”