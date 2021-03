Guerin : “Le PSG est avant tout une famille”

Vincent Guerin, ancien joueur du PSG (1992-1998) et actuel entraîneur adjoint des U19, connaît très bien le FC Barcelone. En mars 1995, il a inscrit le but qui a permis au PSG de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions face aux Catalans (1-1, 2-1). Pour PSG TV, il est revenu sur cette action de légende.

“Je pars de très loin. Je dis “Vai Vai” à Valdo, il sait que c’est moi parce que c’est le surnom que je lui donnais, il me donne le ballon. Là, j’ai vu que j’avais de l’espace devant moi. Je me projette vers l’avant et je profite d’un certain déséquilibre dans le bloc défensif barcelonais. Tout le monde est un peu focalisé sur George Weah, en pointe, notamment Koeman. Personne ne s’attend à ce que je frappe au but. Je prends la décision. Et je tire. La frappe n’est pas extraordinaire mais elle est assez surprenante pour terminer sa course au fond, dans le petit filet.“

Vincent Guérin qui est également revenu sur la très belle performance parisienne à l’aller. “Je l’ai très bien vécu, match parfait ! On peut difficilement faire la fine bouche quand on gagne à l’extérieur et avec une telle ampleur au score. C’était une très bonne soirée. Pronostic ? On va dire victoire de Paris 3-1.“

L’ancien milieu de terrain (55 ans), qui conclut en avouant que pour lui, le PSG était une famille. “Je dirais avant tout une famille. Des liens amicaux. Des moments de joie. Beaucoup de moments de plaisir partagés. Je parle de famille parce que pour moi, le PSG, ce n’est pas que les joueurs. Il y a aussi tous les staffs techniques, tous ceux qui se sont attelés à la tâche pour nous, c’est à dire les intendants, les tontons comme on disait alors, les supporters bien sûr, les salariés du Club. Il n’y a pas que le terrain.“