La Coupe d’Afrique des Nations se poursuit cette semaine. Le Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye joue ce mardi après-midi contre le Cap Vert dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN. Qualifié après une victoire à la 97e contre le Zimbabwe (1-0) et deux matches nuls 0-0 contre la Guinée et le Malawi, le Sénégal – entraîner par l’ancien joueur du PSG Aliou Cissé – voudra éliminer les Cap-Verdiens pour poursuivre son rêve de titre.

Pour cette rencontre capitale, le sélectionneur sénégalais a décidé de titulariser les deux joueurs du PSG. Abdou Diallo enchaîne son quatrième match en défense centrale. Il accompagne Kalidou Koulibaly. Bouna Sarr occupe le poste de latéral droit, Saliou Ciss celui de latéral gauche. Idrissa Gueye joue, lui, dans le milieu à trois du 4-3-3 en compagnie de Nampalys Mendy et Pape Gueye.