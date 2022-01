Le PSG a une semaine plutôt tranquille, puisque le prochain match sera ce lundi en Coupe de France contre l’OGC Nice au Parc des Princes (21h10). Les Rouge & Bleu voudront se qualifier pour atteindre les 1/4 de finale de la compétition mais ils devront le faire sans un certain nombre de ses joueurs.

En effet les Sud-américains Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Keylor Navas se sont envolés à l’autre bout du monde pour participer aux derniers matches de qualification pour le Mondial 2022 qui se jouera au Qatar. De plus, il semblerait Gianluigi Donnarumma .manque aussi cette rencontre. Le gardien de but, absent le week-end dernier contre Reims, souffre d’une blessure au mollet.

Le journaliste Loïc Tanzi a partagé les dernières informations sur l’état de santé du portier. Sur le site internet de RMC Sport, le suiveur du PSG explique que les nouvelles sont plutôt rassurantes concernant l’état de santé de Donnarumma puisque ses proches assurent qu’il ne devrait pas manquer plus de 10 jours de compétition. Mais cela confirme donc son absence face aux Niçois.

Alors qui voyez-vous pour le remplacer ? Plutôt Alexandre Letellier, qui pourrait faire son premier match avec le PSG ? Ou alors verra-t-on les grands débuts des jeunes Denis Franchi ou Lucas Lavallée ?

Réponse dans les prochains jours.