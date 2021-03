Gueye : “Je suis là en tant que grand frère pour aider les jeunes à se libérer”

Cette saison, le PSG a lancé quelques jeunes dans le monde professionnel. Ainsi, Arnaud Kalimuendo (prêt au RC Lens), Bandiougou Fadiga (prêt au Stade Brestois), Timothée Pembélé, Xavi Simons et Edouard Michut ont participé à leur premier match en professionnel avec le maillot du PSG. Ces nombreux jeunes ont également pu profiter d’une bonne intégration dans le groupe professionnel des Rouge et Bleu. Ils ont notamment pu compter sur le soutien d’Idrissa Gueye, comme l’explique l’international sénégalais dans “This is Paris” sur le site officiel du club.

“Je suis toujours plus à l’aise avec les jeunes. Je sais que ce n’est pas facile, tu es tout de suite impressionné par les professionnels et cela peut te bloquer pendant les entraînements, à ne pas te lâcher et ne pas saisir ta chance. Je sais ce qu’ils ressentent lorsqu’ils arrivent. Moi, je suis là en tant que grand frère pour les aider à se libérer”, a exposé Idrissa Gueye dans un entretien. “J’ai failli rater ma carrière à cause de ça. Quand je suis arrivé en pro (avec le LOSC), j’étais beaucoup timide donc je n’allais pas forcément au duel. Je ne faisais pas ce qu’il fallait quand j’arrivais chez les professionnels. Dès que je descendais avec la CFA, je me lâchais complètement. Je me rappelle que le coach du LOSC disait au directeur sportif que j’étais trop gentil sur le terrain. Alors qu’avec la CFA, j’étais le grand méchant. Ce sont deux univers complètement différents, je sais que c’est difficile de passer le cap. C’est pour ça que je suis là pour les aider à passer ce cap-là.”